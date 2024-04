Starkes Wachstum in China, leichtes Plus in Europa und den USA: Die Pkw-Weltmärkte schließen das erste Quartal mit einem Zuwachs bei den Neuzulassungen ab. Nach Zahlen des Branchenverbands VDA kamen zwischen Januar und März in Europa 3,4 Millionen neue Fahrzeuge auf die Straße, fünf Prozent mehr als im Vergleichszeitraum. Zum Niveau vor der Pandemie fehlen aber weiterhin 18 Prozent.

Größter Markt bleibt China mit 4,8 Millionen Neuzulassungen im ersten Quartal und einem Plus von 13 Prozent. Allerdings verlangsamte sich das Wachstum im März bereits. Die Vereinigten Staaten verbuchen nach drei Monaten ein Plus von fünf Prozent auf 3,7 Millionen Einheiten, das stärkste Wachstum gab es bei SUVs und Pick-ups. Auch in Nordamerika klafft weiterhin eine Lücke zum Vor-Corona-Level, als die Zulassungszahlen noch um sechs Prozent höher lagen.

Einziger großer Markt mit einem Rückgang ist Japan. In den ersten drei Monaten wurden dort 968.100 Einheiten in Verkehr gebracht, 16 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum.