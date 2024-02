Vom ersten VW-Kombi, dem 1500 von Anfang 1962, bis zum neuen Business-Passat heißt das Mehr am Kofferraum und Variabilität bei den Wolfsburgern Variant. Doch jetzt muss sich die breit gefächerte Zielgruppe von Familien bis zu berufsmäßig Reisenden umstellen. Mit dem Kombi der ID.7-Reihe hält die schon von diversen Mitbewerbern genutzte Bezeichnung Tourer Einzug. Warum? Weil es sich um ein global angebotenes Auto handelt. Und sich Menschen in anderen Ländern unter Variant nichts vorstellen können, heißt es bei VW.

Das mag man nun gut oder nicht so gut finden, klar ist jedenfalls nach der ersten Begegnung mit dem Tourer: Er hat durchaus das Zeug, den Erfolg der Passat-Kombi fortzuführen. Wobei man bei VW noch ein bisschen weiter geht und angesichts der Heckpartie des Neuzugangs auch Anklänge an den Arteon Shooting Brake sieht. Also an die derzeit eleganteste Art des gepflegten Gepäcktransports mit einem Volkswagen. Das Ladevolumen des vollelektrischen Tourer kommt mit 545 bis 1.714 Litern allerdings nicht ganz an die 690 bis 1.920 Liter des neuen Passat Variant heran. Bei VW verweist man stolz auf die beinahe zwei Meter lange Ladefläche. Die steigt allerdings beim Übergang zur umgeklappten Rückbank-Lehne schräg an – was die Nutzbarkeit für große Transportstücke einschränkt. Positiv macht sich das gegenüber der Limousine gerade nach hinten gezogene Dach für die Kopffreiheit der Fond-Passagiere bemerkbar. Optional gibt es ein "Smart Glas"-Panoramadach, das per Kopfdruck zwischen blickdicht oder durchsichtig wechseln kann und das neben diesem witzigen Effekt à la ICE-Führerstand auch noch zusätzliche Zentimeter an Kopffreiheit bietet.