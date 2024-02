Um dieser zusätzlichen Nachfrage gerecht zu werden, passen viele Automobilhersteller ihre Fördersysteme so an, dass sie das zusätzliche Gewicht der Elektrofahrzeuge bewältigen können. Einige Automobilhersteller bauen zudem Akkufabriken an bestehenden Standorten. Da sich jedoch auch neue Akkutechnologien in der Entwicklung befinden - wie Festkörperbatterien und Natrium-Ionen-Alternativen - werden die Automobilhersteller in einer umso stärkeren Position sein, je flexibler sie sich an neue Trends anpassen können.

Um diese Flexibilität zu ermöglichen, bietet die Reality-Capture-Technologie viele praktische Vorteile - insbesondere durch 100%ige Scans von Produktionsanlagen. Vollständige 3D-Raumdaten und Panoramabilder können mit mobilen Scannern erfasst werden, um präzise und aktuelle digitale Darstellungen von Produktionsstätten zu erhalten.

Die Daten können auf vielfältige Weise genutzt werden und ermöglichen Automobilherstellern einen umfassenden Einblick in ihr gesamtes Produktionsnetzwerk. Werkstätten und Fabriken, an denen gearbeitet werden muss, können genau so geplant werden. Darüber hinaus werden ähnliche Technologien nicht nur von OEMs verwendet: Auch Tier 1-Zulieferer nutzen diese Art von Technologie zur Datenerfassung und gehen damit in eine ähnliche Richtung. Je mehr Daten von Anlagen erfasst werden, desto vielfältiger sind die Nutzungsmöglichkeiten.