Große Automobilhersteller wie BMW haben sich an NavVis gewandt, um viele der Probleme bei der Modernisierung von Produktionsanlagen anzugehen. So können sie mit dem sich wandelnden Markt Schritt halten.



NavVis bietet mobile Mappinglösungen an, mit denen die Effizienz der Produktionsplanung und des Betriebs gesteigert werden kann. Der NavVis VLX ist ein 3D-Scanner für Gebäude und Außenbereiche, der die Erfassung kompletter räumlicher Daten einer Produktionsstätte in Kombination mit 360°-Panoramabildern ermöglicht. Die NavVis Digital Factory Solution ermöglicht dabei die Digitalisierung von Produktionsanlagen, während NavVis IVION eine cloud- und webbasierte Plattform ist, die es Nutzerinnen und Nutzern ermöglicht, ihre Punktwolkendaten aus der Ferne zu verwalten und zu visualisieren. Über die Plattform lassen sich Standorte per Webbrowser mit ähnlichen Funktionen wie Google StreetView erkunden.