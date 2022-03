Was sie dem Menschen überlegen macht: „Selbst, wenn ein Mitarbeiter den ganzen Tag Teile sortiert, wird es unmöglich sein, alle verschiedenen Varianten ‚auswendig‘, ohne das Lesen einer Teilenummer, zuordnen zu können“, sagt Schlüter. „Neben der großen Varianz an verschiedenen Teilen, kommen diese in unterschiedlichen Zuständen an.“ So mache es einen deutlichen Unterschied, ob das Teil sein erstes Leben in einem Auto, welches an der Nordseeküste draußen geparkt und gefahren wurde, verbracht hat oder aber ob es aus einem Garagenwagen aus Bayern stammt. Schlüter: „Dementsprechend sind Rost, Staub, Schmutz, Überlackierung, Ölverschmutzungen oder Lösungsmitteleinwirkung Gründe dafür, dass Teilenummern nicht mehr in jedem Fall zu lesen sind.“ Das ist in sieben bis zehn Prozent so. Heißt: Wiederverwertung ausgeschlossen.

So verhilft KI zu einem zweiten Produktzyklus

„Unsere Lösung nutzt digitale Sensorik wie Kameras oder Waagen, um ein rudimentäres virtuelles Abbild des Altteils für eine KI zu erstellen“, erklärt Schlüter. „Diese kann mit den Daten von den Arbeitsstationen lernen, wie gewisse Teile aussehen und welche Form sie haben.“ Davon abweichende Gewichte oder Formen weisen auf eine fälschliche Sortierung oder eine defekte Komponente hin. Wesentlich ist, dass die KI dabei unabhängig von den lesbaren oder nicht mehr lesbaren Identifikationsmerkmalen arbeitet. Stattdessen entscheidet sie aufgrund der Information über räumliche Gestalt, Oberflächentextur, Gewicht und Kunden- sowie Lieferdaten, um welches Bauteil es sich handeln könnte. Der so generierte Vorschlag wird dem Mitarbeiter als Liste mit einem Vorschaubild und der entsprechenden Artikelnummer angezeigt und kann nun mit einer Eingabe bestätigt werden. Dabei lernt die KI vom Mitarbeiter.

„Wir füttern die KI hauptsächlich mit Bilddaten, welche aus Farb- und Tiefeninformationen bestehen“, erläutert der Forscher. „Tiefeninformationen verwenden wir, um auch Größenunterschiede in den Bauteilen ablesen zu können sowie um die KI robuster gegen variierende Texturen etwa durch Schmutz zu machen.“ Die Forschenden zeigen der KI immer wieder Beispiele einer Teilenummer, bis sie irgendwann von alleine lernt, anhand welcher Merkmale sie diese Teilenummer gegenüber der anderen zig-tausend Nummern unterscheiden kann. „Außerdem verwenden wir statistische Methoden sowie andere Methoden des maschinellen Lernens, um die Liefer- und Kundendaten auszuwerten“, ergänzt Schlüter.