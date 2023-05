Selektive Datenübernahme (Selective Data Transition) bietet die Möglichkeit, die Prozesse, die Sie in ihrer ursprünglichen Form belassen oder ändern und neu aufbauen möchten, individuell anzugehen. Während des Projekts nutzt das Team die verfügbaren Tools, um das System ohne Daten zu konvertieren, und nimmt dann die erforderlichen Änderungen am Quellcode vor. Sie entscheiden, welcher Teil der Konfiguration in seiner jetzigen Form übernommen und welcher geändert wird. Das so entstandene S4-System wird dann bei der Migration von Tabelle zu Tabelle oder bei der Erfassung per API mit Daten gefüttert, die Daten werden in die neuen Strukturen konvertiert und anschließend dem Business-Testing übergeben.