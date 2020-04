Die Schokoladenseite der Audi A3 Stufenheck-Limousine ist das Heck. Mit dem kleinen Spoiler und den dreidimensional anmutenden Rücklichtern kann sich die Hinterseite der zweiten Karosserievariante des aktuellen Audi A3 allemal sehen lassen. Das heißt nicht, dass man mit der Limousine am besten rückwärts durch die Gegend fahren sollte, weil die Front so unansehnlich wäre. Ganz im Gegenteil: Der Vorderwagen ist identisch mit dem des Sportbacks und vermittelt optisch jede Menge Dynamik. Dass dies keine bloße Mimikry ist, zeigt die Tatsache, dass der cw-Wert der Limousine 0,25 beträgt, und ist damit 0,04 cw-Punkte besser als der der ersten Generation. Dazu trägt auch der steuerbare Kühllufteinlass mit zwei elektrisch angesteuerten Jalousiemodulen hinter dem Singleframe-Kühlergrill bei.

Im direkten Vergleich zum Vorgänger der Stufenheck-Limousine liegt die zweite Generation des Rucksackdeutschen in fast allen Bereichen zu: In der Länge sind es vier Zentimeter auf jetzt 4,50 Meter, in der Breite sind es zwei Zentimeter (1,82 Meter) und die Karosserie streckt sich um einen Zentimeter auf 1,43 Meter nach oben. Eine erste Sitzprobe hat ergeben, dass man mit einer Körpergröße von über 1,85 Metern vorne und hinten vernünftig Platz findet. Apropos Platz: Das Fassungsvermögen des Kofferraums bleibt mit einem Volumen von 425 Litern identisch. Allerdings ist das Gepäckabteil nicht so leicht zugänglich, wie das beim Sportback der Fall ist.