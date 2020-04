Die besten Geschenke macht man sich selbst. "Mit der Überarbeitung des RS 5 Coupé und RS 5 Sportback schließen wir unser 25-jähriges Jubiläum und die Erneuerung unserer Modellpalette erfolgreich ab", strahlt Oliver Hoffmann, Geschäftsführer der Audi Sport GmbH. Doch bei den ganzen RS-Modellen, die die Ingolstädter in der letzten Zeit auf den Markt gebracht haben, ist es nicht ganz so leicht, den Überblick zu bewahren. Welchen soll ich denn nun nehmen? Das werden sich einige fragen. Schließlich sind der RS 4 und der RS 5 technisch eng verwandt.

In beiden Modellen wummert das gleiche 2,9-Liter-Biturbo-Herz mit 331 kW / 450 PS. Selbst beim Gewicht nehmen sich der Audi RS 5 Sportback und der Audi RS 4 Avant quasi nichts - mit 1.742 Kilogramm ist der RS 5 Sportback ganze drei Kilogramm leichter. Das gleicht ein gutes Mittagessen schon wieder aus. Warum also den RS 5 Sportback wählen? Das ist wie so vieles im Leben Geschmackssache. Aber unserer Meinung nach ist der RS 5 das elegantere Auto und wer nicht als rasender Handlungsreisender wahrgenommen werden will, für den ist die Entscheidung ohnehin eindeutig. Zumal es beim RS 5 Sportback auch ein paar optische Änderungen zu vermelden gibt. Der schwarze Singleframe-Kühlergrill ist breiter und flacher geworden. Die angedeuteten Luftschlitze darüber sollen an den Sport quattro aus dem Jahr 1984 erinnern. Durch die 15 Millimeter breiteren Radhäuser legt der Audi im Zusammenspiel mit dem blitzenden Scheinwerfer-Augen, die es jetzt auch in der Matrix-LED-Ausführung gibt, einen dynamischen Auftritt hin. Abgerundet wird das ganze durch neue Schweller, einen anderen Diffusor und schwarze Endrohre.