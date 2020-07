So recht kann man die Taktik von BMW nicht verstehen. In den letzten drei bis vier Jahren bekennt sich die Marke mit dem blau-weißen Rotor mehr denn je zum Luxus, ist mit Modellen der Reihen 7er, 8er und X7 eine Klasse nach oben geklettert, um sich besser gegen die Konkurrenz aus dem In- und Ausland positionieren zu können. Doch noch in diesem Jahr werden der prächtige V12-Motor des BMW M 760Li und der noch beeindruckendere Quad-Turbo als Topdiesel mit 400 PS ersatzlos gestrichen, der 7er, X7, X7 und Co. gerade in Europa so prächtig motorisierte. Was fehlt, ist zudem eine echte Topmotorisierung für den BMW X7, denn besonders für die Märkte in den USA, den Emiraten oder China hätten sich hier viele Kunden hier über ein imageträchtiges Zylinderdutzend gefreut.