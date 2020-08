Irgendwie ist es wie im echten Leben. Fast jeder redet vom vollelektrischen jüngeren Bruder BMW iX3, der erst im Herbst das Licht der automobilen Welt erblickt und übersieht dabei den aktuellen Vorzeige-Stromer der Baureihe. Der Vierzylinder des BMW X3 xDrive 30e stammt aus der 20i-Variante und leistet da 135 kW / 184 PS. Beim PHEV-Modell bekommt der Zweiliter-Vierzylinder Unterstützung durch einen Elektromotor mit 80 kW / 109 PS und so summiert sich die Systemleistung auf bis zu 215 kW / 292 PS. Allerdings steigt auch das Gewicht auf 1.990 Kilogramm, das sind 275 Kilogramm mehr als die Version ohne elektrifizieren Antriebsstrang. Der zusätzliche Speck auf den Rippen rührt vor allem von der zwölf Kilowattstunden großen Batterie und dem Elektromotor her.

Diese zusätzliche Last gereicht dem Crossover in diesem Fall aber nicht zum Nachteil, denn die Kombination aus Zweiliter-Benziner und Elektromotor passt gut zum Mittelklasse-SUV. Der Synchron-Elektromotor gleicht die Schwächen des Turbobenziners aus und verleiht dem X3 PHEV deutlich mehr Schlagkraft als das mit reiner Vierzylinder-Power der Fall ist. Die E-Maschine stopft sowohl das Turboloch bei niedrigen Drehzahlen als auch etwaige Verzögerungen beim Fahrstufenwechsel, die die Achtgang-Automatik ohnehin geschmeidig vollzieht. Durch die Extrakraft bereitet das Fahren mit dem X3 eDrive 30e durchaus Freude: Nach 6,1 Sekunden erreicht der Teilzeit-Stromer die 100 km/h-Marke und knöpft seinem 20i-Bruder mal locker 2,2 Sekunden ab. Bei 210 km/h ist Schluss, das sind fünf km/h weniger als beim X3 20i. Dafür kann die PHEV-Version bis zu 135 km/h rein elektrisch fahren.

BMW gibt für den X3 xDrive 30e einen Verbrauch von 2,4 l/100 km/h an. Bei unserer Testfahrt spritzten im Schnitt 4,5 l/100 Kilometer in die Brennräume, was für einen Crossover dieser Leistungsstufe und einer Länge von 4,71 Metern durchaus beachtlich ist. Den Stromkonsum beziffert der Münchner Autobauer mit 17,2 kWh/100 km, was laut Datenblatt für eine maximale Norm-Reichweite von 55 Kilometern gut ist. Wir kamen rein elektrisch gut 34 Kilometer weit, was in Ordnung ist, aber nicht überragend. Wenn man die Akkus mit 3,7 kW lädt, sind sie nach 2,6 Stunden zu 80 Prozent gefüllt. Durch Rekuperation kann man bei jeder Verzögerung wieder etwas Saft in die Akkus schaufeln. Allerdings gibt bei BMW das System die Stärke dieser Wiedergewinnung vor und man kann sie nicht selbst definieren. Für die fahraktiven Bayern ist der Gebrauch des Bremspedals offenbar nach wie vor ein wichtiger Bestandteil des Autofahrens und nur dann schöpft man die maximale Energierückgewinnungsmöglichkeit des Systems aus.