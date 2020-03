Wie Hyundai meldet, hat das Werk Anfang März mit der Produktion begonnen. In Nošovice wird die leistungsstärkere der beiden Elektroversionen des Kona Elektro gefertigt. Das kompakte Hyundai SUV ist damit das erste vollelektrische Fahrzeug, das in Tschechien produziert wird. Der Kona in dieser Version verfügt über einen 150 kW starken Elektromotor sowie eine Batteriekapazität von 64 kWh, als Reichweite gibt der OEM bis zu 484 Kilometer an. Die 150 kW-Version ist ab 41.850 Euro erhältlich.

Das Werk in Nošovice zählt laut Hyundai zu den größten und modernsten Produktionsstätten für Automobile in Europa. Rund 30.000 Einheiten des Kona Elektro sollen im Jahr 2020 vom Band laufen, danach ist eine Produktion von jährlich 35.000 Einheiten vorgesehen. Zusammen mit der erhöhten Produktion im koreanischen Hyundai Werk in Ulsan werde sich die Verfügbarkeit des Elektrofahrzeugs im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifachen und damit die Lieferzeiten deutlich verkürzen, hört man vom Hersteller.