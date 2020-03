Der Porsche 911 Turbo S schafft in seiner neuesten Generation eines, was auch all seinen Vorgängern gelang: er bietet einen überraschend großen Unterschied zu allen anderen Modellvarianten der entsprechenden Baureihe. Dabei ist die Nomenklatur des Porsche 911 Turbo S im Laufe der Jahre nicht mehr als die Bezeichnung des Topmodells, denn mit einem Turbolader ist abgesehen von den Rennsportversionen des GT3 seit Jahren die gesamte Elfer-Familie unterwegs. Der neue Turbo S aus der neuen Generation 992 ist wie zu erwarten optisch noch bulliger, noch kraftvoller und behält sein charakteristisches Leitwerk am breiten Heck.

Doch die Optik ist das eine. Bei der Technik hat das neue Topmodell ebenso deutlich nachgelegt wie bei der Motorleistung. Der 3,8 Liter große Doppelturbo leistet nunmehr 478 kW / 650 PS - das sind 70 PS mehr als beim alles andere als schwächlicher Vorgänger. Auch beim maximalen Drehmoment gab es mit einem Plus von 50 Nm einen Anstieg auf 800 Nm. Grund für den Leistungszuwachs ist ein neues Triebwerk mit einem komplett neuen Turbomodul. Hierbei wurde die bisherige Führung von Prozessluft und Ladeluftkühlung getauscht. Vor den nun im hinteren Kotflügel angeordneten Luftfiltern kommen zwei weitere Luftströme durch das Heckdeckelgitter hinzu.