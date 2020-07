Um die Fahrbarkeit zu erreichen, schraubten die Techniker an einigen Stellhebeln. Kleinere Turbolader verbessern das Ansprechverhalten, dazu kommen andere Nockenwellen. Durch veränderte Ansaugstutzen und eine optimierte Auspuffanlage kann der Achtender leichter Ein- und Ausatmen. Die Achtgang-Automatik ist ebenfalls neu abgestimmt und hat kleinere Zahnräder. Die Absicht ist eindeutig: Gewicht sparen, wo es nur geht. Die Auspuffanlage mit den beiden mittigen Endschalldämpfern, die es nur für das Coupé gibt, spart noch einmal fünf Kilogramm ein, da die Techniker aufgrund der Anordnung der Katalysatoren und des Otto-Partikelfilters das Innenleben der Endschalldämpfer ausräumen konnten. Allerdings kostet der OPF auch rund 10 kW / 14 PS Leistung. Diese Maßnahmen zeigen schon, dass es beim neuen Cayenne GTS um Agilität und nicht um die pure Kraft geht. "Die Ingenieure haben richtig Lust auf den GTS. Er ist sozusagen das Lieblingskind", verrät Stefan Fegg, und positioniert den Musterschüler im gleichen Atemzug. "Der Cayenne ist ein Alleskönner, der GTS ist in erster Linie für die Straße konzipiert." Also mehr Rennmaschine als Kraxler.

Und die wollen wir jetzt in dem von ihren Schöpfern angedachten Lebensraum erfahren - im wahrsten Sinne des Wortes. Das Cockpit entspricht dem der anderen Cayennes samt 12,3-Zoll-Touchscreen, hat aber ein paar spezielle Feinheiten, wie etwa den GTS-Schriftzug in den Rundinstrumenten und das gut in der Hand liegende Lenkrad mit Alcantarabezug. Kaum dreht man am linksliegenden Zündschloss, erwacht der Achtzylinder mit einem dumpfen Grollen zum Leben. Schon nach wenigen Kilometern wird klar: Der Cayenne GTS strahlt eine vertrauenerweckende Souveränität aus. Dank der optionalen Dreikammer-Luftfedern, der Tieferlegung um zehn Millimeter und der ebenfalls aufpreispflichtigen 48-Volt-Wankstabilisierung ist der Porsche Crossover jeder Situation gewachsen.