Startschuss für den Mercedes-Benz EQS in Sindelfingen

Wie Produktionsvorstand Jörg Burzer betont, steigere das Ökosystem MO360 deutlich die Flexibilität in der Produktion. Diese Varianz-Möglichkeit sei ein Ziel bei der Integration des neuen Modells gewesen. Verfahren und Anlagen lassen sich in kürzester Zeit an unterschiedliche Antriebssysteme, Fahrzeugmodelle sowie den aktuellen Marktbedarf anpassen. Zwei so genannte TecLines erhöhen die Flexibilität, indem sie Fixpunkte in der Montage vermeiden. Einen neuen Standard habe man in Form der sogenannten Fullflex Marriage eingeführt. Die Fahrzeug-Hochzeit findet beim EQS respektive bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor an unterschiedlichen Stationen statt. Der modulare Aufbau helfe, große Umbauten und Produktionsunterbrechungen zu vermeiden, heißt es bei Daimler. Die Batteriesysteme für den EQS werden am nahegelegenen Mercedes-Benz Standort Stuttgart-Untertürkheim im Werksteil Hedelfingen gefertigt und in der Aggregate-Aufrüstung der Factory 56 für die Montage vorbereitet.

Der Standort bietet Vorstand Burzer zufolge größtmögliche Flexibilität für die Zukunft. Das Thema Elektroantrieb könne man mit dieser Aufstellung auch mit wenig Aufwand am Ende bis hin zu 100 Prozent EV spielen. Man sei letztlich nicht von hohen Volumina im konventionellen Antrieb abhängig. Burzer hob in mit Blick auf die Eröffnung der EQS-Fertigung zudem hervor, dass Automobilfertigung für Daimler nach wie vor ein "People Business" sei. Man wolle nicht, dass Maschinen Autos bauen, sondern dies durch Menschen erfolge, so Burzer. Wenn man über Digitalisierung rede, gehe es nicht in erster Linie um Automatisierung. So habe Daimler gerade mit Blick auf die Belegschaft darauf geachtet, die bisherige Mannschaft zu qualifizieren. In der Factory 56 arbeiten mehr als 1.500 Menschen an der Produktion des EQS sowie weiterer Modelle. Die Beschäftigten wurden Daimler zufolge vor dem Anlauf des EQS unter anderem im Umgang mit Hochvolttechnologie geschult. Die Tätigkeiten am Band seien so gestaltet, dass eine ausgewogene Life-Balance möglich sei. Alle Arbeitsschritte sind ergonomisch optimiert.