Basispreis: 40.000 Euro

Dass der Alltrack allein mit dem 200-PS-Diesel zu bekommen ist, hat seinen Grund. Die mehr als 1,6 Tonnen Leergewicht sind das eine, doch mit entsprechender Zuladung von bis zu 579 Kilogramm und einer gebremsten Anhängelast von zwei Tonnen wären die schwächeren Benziner keine Idealbesetzung, wenn es in den harten Alltagsbetrieb geht. Der starke Zweiliter-Diesel ist für den Kombi, der auch auf rutschigen Feldwegen zum Hochsitz gefallen kann, ideal. Perfekt dazu abgestimmt und dezent im Hintergrund sein Tagwerk verrichtend: das siebenstufige Doppelkupplungsgetriebe, mit dem man auch einmal flott oder gar sportlich unterwegs sein kann. Dabei verteilt der Allradantrieb seine Motorleistung variabel zwischen Vorder- und Hinterachse, was bei dynamischer Fahrt auch im Sportprogramm etwas schneller passieren könnte. Wer häufiger im unbefestigten Geläuf unterwegs ist, sollte sich jedoch vorher darüber im Klaren sein, dass das Plus an Bodenfreiheit für viele Offroadeinsätze für Bauer, Jäger oder Handwerker nicht reicht und dann auch der Unterfahrschutz unter dem Triebwerk zu wenig ist, weil die optionale Verstelldämpfung nicht de Bodenfreiheit erhöhen kann. Allen gefallen dürfte jedoch das stramm abgestimmte Fahrwerk, die direkte Servounterstützung der Lenkung sowie die verschiedenen Fahrprogramme, die sich über einen etwas lieblos positionierten Schalter am Armaturenbrett anwählen lassen.

Darüber hinaus gibt es die bekannten Dreingaben der aktuellen Golf-Generation mit seinem zehn Zoll großen Infotainment-Bildschirm sowie dem Head-up-Display, das die wichtigsten Informationen auf die Windschutzschiebe projiziert. Dabei ist der Alltrack so vernetzt wie seine Brüder. Neue Funktionen kommen drahtlos per Update ins Auto und die Vorlieben des jeweiligen Fahrers werden in einer Cloud abgespeichert und können bei Bedarf oder Fahrzeugwechsel abgerufen werden. Bei den Assistenten ist der Alltrack so aktuell, wie es das Kompaktsegment zulässt. Der Stauassistent übernimmt bis 60 km/h die Steuerung des Autos im Stehen und Fahren, während der adaptive Tempomat bis 210 km/h aktiv ist. Der Linksabbiegerassistent wird durch eine größere Abdeckung des Frontradars ermöglicht und das Sensorschutzschild achtet auch auf Radfahrer, die am Auto vorbei wollen, dabei berechnet die Technik anhand der Geschwindigkeit und Fahrtrichtung den Standort des Radlers und stellt so sicher, dass es keinen toten Winkel an der Flanke des Fahrzeugs gibt. Viel Sicherheitsausstattung für den stattlichen Preis von 39.337 Euro, der sich durch eine entsprechende Komfortausstattung problemlos auf bis zu 50.000 Euro aufstocken lässt. Immerhin gibt es serienmäßig Ausstattungsdetails wie LED-Scheinwerfer, 17-Zoll-Alufelgen, heizbare Komfortsitze, Navigationssystem, schlüssellosen Zugang und verschiedene Fahrerassistenzsysteme.