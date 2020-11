Die bereits im und um das Werk bestehende Ladeinfrastruktur soll bis zum Jahr 2021 auf 140 Grünstrom-Ladepunkte erweitert werden. Überwiegend handelt es sich dabei um AC-Ladesäulen mit einer Leistung von elf kW. Aber auch DC-Ladesäulen mit einer Leistung von 50 kW stünden laut BMW zur Verfügung. Die Stromversorgung erfolge aus regenerativen Quellen, sodass an allen Ladepunkten 100 Prozent Grünstrom zur Verfügung stehe.

So können beispielsweise die Ladesäulen vor dem Tor 2 in Ergolding von der Öffentlichkeit angesteuert werden. Die Bezahlung erfolgt mittels Ladekarte oder App. Desweiteren stehen für Dienstfahrten im Fuhrpark des BMW-Werks fünf vollelektrische und somit lokal emissionsfreie BMW i3 sowie 20 Hybridmodelle bereit. Die Aufladung der elektrifizierten Fahrzeuge erfolgt an den Grünstrom-Ladestationen auf dem Werksgelände.