Brose hat in Serbien den Grundstein für einen neuen Entwicklungs- und Produktionsstandort gelegt. Auf dem 220.000 Quadratmeter großen Grundstück in Pančevo, nahe Belgrad, will das Unternehmen ab Sommer 2021 zunächst Antriebe und Elektronik für Kühlerlüfter fertigen.

„Die Brose Gruppe beliefert die Automobilindustrie mit rund 200 Millionen Elektromotoren pro Jahr. Auf die weltweit steigende Nachfrage nach unseren Produkten reagieren wir mit dem Ausbau unseres globalen Entwicklungs- und Fertigungsnetzwerks und stärken somit unsere Wettbewerbsfähigkeit“, erklärt Thomas Spangler, Executive Vice President Operations Brose Gruppe.