Die hohe Flexibilität der eigenen Fertigung ermöglicht es BYD, die Komponenten für Elektrofahrzeuge selbst zu fertigen. Am Sonntag zeigte das Unternehmen erstmals die sogenannte „Blade“-Batterie, die kompakter, sicherer und kosteneffizienter sein soll als bisherige Systeme. Automotive News zitiert den für BYDs Batteriegeschäft zuständigen He Long mit den Worten, der chinesische Autobauer sei mit nahezu allen Autoherstellern in Gesprächen bezüglich einer Kooperation.