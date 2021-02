Kaufpreis von 2,8 Milliarden US-Dollar

von von Werner Beutnagel

Goodyear will Cooper übernehmen

Goodyear will sich mit der milliardenschweren Übernahme des Konkurrenten Cooper stärken. Der US-Reifenhersteller will den Deal in bar und eigenen Aktien bezahlen und bewertet das Aktienkapital von Cooper insgesamt mit 2,8 Milliarden US-Dollar (2,3 Milliarden Euro).