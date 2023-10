Bernard Schäferbarthold, derzeit Chief Financial Officer von Hella, wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung beim Zulieferer. Dies hat der Hella-Gesellschafterausschuss in seiner Sitzung am 29. September beschlossen. Schäferbarthold, der bereits seit November 2016 als Mitglied der Geschäftsführung für den Unternehmensbereich Finanzen und Controlling zuständig ist, übernimmt zum 1. Januar 2024 den CEO-Posten von Michel Favre. Dieser hat sich mit dem Gesellschafterausschuss einvernehmlich auf eine vorzeitige Beendigung seines Mandats geeinigt hat. Bis zur Regelung der Nachfolge wird Bernard Schäferbarthold die CFO-Rolle in Personalunion weiter verantworten.

Vor seinem Wechsel zu Hella war Schäferbarthold unter anderem als CFO für den Windenergie-Konzern Nordex sowie als Steuerberater für das Buchhaltungsunternehmen Warth & Klein Grant Thornton tätig.

„Bernard Schäferbarthold hat seine hohe Managementkompetenz mehrfach unter Beweis gestellt und entscheidend dazu beigetragen, Hella in den letzten Jahren sicher durch ein von zahlreichen Herausforderungen geprägtes Branchenumfeld zu steuern“, kommentiert Wolfgang Ziebart, Vorsitzender des Hella-Gesellschafterausschusses.