Christian Dietsch leitet das Deutschland-Geschäft von Peugeot

Christian Dietsch übernimmt mit Wirkung zum 15. Mai 2023 die Leitung des Deutschland-Geschäfts von Peugeot. Der 43-Jährige folgt damit auf Haico van der Luyt, der im März die Führung des deutschen Großkundengeschäfts von Stellantis übernommen hat und den Posten seither nur noch interimistisch innehatte.

„Christian Dietsch hat in seiner bisherigen Laufbahn im Automobilbereich bewiesen, dass er das Potenzial einer Marke wie Peugeot erkennen und in Wachstum umwandeln kann“, so Stellantis Deutschland-Chef Lars Bialkowski. „Durch seine früheren Tätigkeiten im Handel und den letzten Funktionen im Banken- und Finanzierungsgeschäft, kennt er das Automobilgeschäft aus unterschiedlichen Blickwinkeln.“

Zuletzt war Dietsch als Director Dealer Service (COO) und Director Fleet bei der deutschen Niederlassung der Mobilize Financial Services RCI Banque tätig. Zuvor hatte er unterschiedliche Stationen bei der Renault Retail Group Deutschland durchlaufen, war dort zunächst Vertriebsleiter für das Flottengeschäft sowie die leichten Nutzfahrzeuge und zuletzt als Geschäftsführer verantwortlich für die Niederlassung in Köln.