Darum setzen Firmen das Lieferkettengesetz zu langsam um

Unterschiedlich weit fortgeschritten seien die Unternehmen bei der Risikoanalyse und dem Maßnahmenkatalog, der festlegt, wie man bei Verstößen von Lieferanten vorgehen will. Vor allem aber gelte es, effiziente Prozesse aufzusetzen und die Kriterien aus dem Gesetz im Risikomanagement und in der Lieferantensteuerung abzubilden. Essenziell sei eine enge Abstimmung innerhalb des Liefernetzwerkes. Unternehmen sollten Risiken in der Lieferkette immer gemeinsam mit ihren Lieferanten adressieren. Schließlich brauche jeder Hersteller Transparenz bis in die tieferen Glieder seiner Lieferketten hinein und die Möglichkeit lieferstufenübergreifend zu agieren. Der direkte Halbleitereinkauf der OEMs zeige, dass dies möglich sei. Das Beispiel lasse sich auf andere Warengruppen übertragen, so der Experte.

In der verlangsamten Umsetzung der Kontrollen durch das BAFA sieht die deutschsprachige SAP-Anwendergruppe e. V. (DSAG), einen „Schritt, der den Unternehmen entgegenkommt“. Rechtssicherheit biete diese Ankündigung allerdings nicht, so Karin Gräslund, Fachvorständin Financials & Sustainability. Vor allem kleinere und mittlere Unternehmen hätten nicht die Ressourcen, um Mitarbeitende zur Kontrolle und für das Nachhaltigkeits-Reporting abzustellen.

Die Verlängerung bis zum 1. Juni 2024 gibt ihnen jedoch nicht endlos Zeit. Thibault Pucken von Inverto: „Es ist sinnvoll, jetzt zu überprüfen, ob die eigene Geschwindigkeit bei der Implementierung ausreicht oder ob man schneller werden muss.“ Auch auf EU-Ebene ist ein Lieferkettengesetz in Arbeit. Dieses fällt nach aktuellem Stand deutlich schärfer aus als das deutsche. Darauf vorbereitet zu sein, könnte den anfänglichen Stress in einen Marktvorteil verwandeln.