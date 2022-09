Die Beschaffung für weltweit agierende Automobilhersteller war selten so komplex wie heute: Engpässe bei wichtigen Komponenten und Kapazitäten, eine galoppierende Inflation bei Rohstoffen und Energie, finanzielle und betriebliche Risiken bei Zulieferern sowie geopolitische Spannungen stellen die aktuelle Beschaffungs- und Handelslandschaft der Branche in Frage. Diese globalen Probleme treffen auf den ohnehin schwer zu bewältigenden Strukturwandel der Branche, forciert durch Elektromobilität und Digitalisierung.

Globale Krisen setzen Einkauf unter Druck

OEMs in Europa, insbesondere in Deutschland, sehen sich mit noch höheren Hürden in der Lieferkette konfrontiert. Beschränkungen der Gas- und Ölversorgung durch Russlands Einmarsch in der Ukraine führen beispielsweise zu Preisspitzen und könnten die Industrie in Mittel- und Osteuropa zu Energierationierungen zwingen. Covid-Lockdowns und Logistikprobleme stören die Versorgung und den Handel mit dem so wichtigen Absatzmarkt China.

Eine weitere Hürde, die weniger existenziell, aber dennoch komplex ist, ist ein Gesetz, das in Deutschland am 1. Januar 2023 in Kraft treten soll: das Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Es schreibt ein strengeres Reporting und die Überwachung der Arbeits-, Sozial- und Ethikbedingungen bei den globalen Lieferanten und Sublieferanten der Unternehmen vor. Das neue Gesetz wird zusammen mit anderen ähnlichen Vorschriften in der gesamten EU mehr Gewicht auf Standards und Transparenz in der Lieferkette legen, insbesondere da die Produktion und Beschaffung von Lithium-Ionen-Batterien zunehmend hochfährt.