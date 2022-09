Greg Adams übernimmt bei Aston Martin fortan den Posten als Regional President für Japan und Südkorea. Mit der Ernennung will der Luxushersteller der steigenden Nachfrage gerecht werden. Gemeinsam mit Freda Wang, Regional President für Großchina, könne Adams eine wichtige Rolle bei den Wachstumsplänen in Asien spielen, betont Amedeo Felisa, CEO von Aston Martin.

Adams kann mehr als 30 Jahre Erfahrung in der Automobilindustrie vorweisen und war bereits in Nordamerika sowie Asien tätig. Zu seinen bisherigen Arbeitgebern zählen unter anderem Daimler Chrysler, Mitsubishi, Nissan und Ford. Nachdem er Ferrari Japan etabliert hatte, fungierte er zudem als Head of Marketing & Brand Experience der Marke in Nordamerika. Anschließend kehrte er ins Land der aufgehenden Sonne zurück und leitete das dortige Geschäft von Maserati.