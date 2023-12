China, China, China und vielleicht noch ein kleines bisschen Korea: Auf der Suche nach den starken Spielern in der Autowelt der Zukunft geht der Blick in diesen Tagen wie von selbst nach Osten. Doch spart er dabei meist ein Land aus, das noch vor ein paar Jahrzehnten als Motor des Fortschritts galt und die gesamte PS-Branche vor sich hergetrieben hat: Denn keine andere Autonation war so effizient, so qualitätsbewusst und so konsequent in ihrer Ausrichtung auf den Kunden wie Japan.

Damals die große Gefahr für Europa und die USA erscheint der Riese heute träge und macht den Eindruck, als hätte er die Zeichen der Zeit verkannt: Wo sich die europäischen und die amerikanischen Hersteller mehr oder minder bedingungslos der Elektromobilität verschrieben haben, halten sich Toyota & Co alle Optionen offen und geraten damit scheinbar ins Hintertreffen. „Die Japaner sind von Vorreitern zu Nachzüglern geworden“, fasst Automobilwirtschaftler Stefan Bratzel vom Center of Automotive Management (CAM) die Stimmungslage zusammen. „Während alle Welt aufs Elektroauto setzt, haben sie am Hybridantrieb festgehalten und ihr Heil in der Brennstoffzelle gesucht“. So hätten sie Raum gelassen für die elektrischen Erfolge von Hyundai und Kia und den Aufstieg der Chinesen, urteilt der Experte.

Japans Autobranche bleibt technologieoffen

Das allerdings sei nur eine Momentaufnahme, die möglicherweise zu falschen Schlüssen verleite, nimmt Arthur Kipferler die Japaner in Schutz. Er ist Partner beim Münchner Strategieberater Berylls und sieht bei den Japanern eine grundlegend andere Einstellung zum Wandel von Mobilität und Klima: Während sich der Rest der Welt von der Politik und der Gesellschaft in die Elektromobilität habe treiben lassen, hätten sich die Japaner nach Faktenlage gegen die Batterie als alleinigen Heilsbringer entscheiden. „Ja, sie haben dabei die Rechnung ohne die Regierungen gemacht und ohne die Fördermilliarden, die dem Akku-Auto zumindest vorläufig den Weg zum Sieg geebnet haben“, räumt der Experte ein.

Aber wirtschaftlich war das augenscheinlich kein Fehler, sagt Kipferler: Toyota sei nach wie vor der größte Hersteller der Welt, sei in Europa auf dem höchsten Marktanteilsniveau der Firmengeschichte und in den USA nicht so weit davon entfernt. Und das alles bislang fast vollständig ohne BEV. Dazu komme der Heimatmarkt als schier uneinnehmbare Festung und ein vergleichsweise bescheidenes Engagement in China, das die Abhängigkeiten viel kleiner hält als etwa bei den deutschen Herstellern. „Ganz so falsch kann der Kurs also nicht sein“, sagt Kipferler und stellt auch Honda ein gutes Zeugnis aus: Die Nummer zwei sei schon vor der elektrischen Revolution sehr auf ihre Nischen bedacht gewesen und habe in unterschiedlichen Regionen und Segmenten ein sehr unterschiedliches Engagement gezeigt. „Und dort, wo Honda aktiv ist, sehe ich durchaus Erfolge.“