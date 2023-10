Mahle und Hella haben ihre Absicht bekannt gegeben, ihre jeweils 50-prozentigen Anteile am Joint Venture Behr-Hella Thermocontrol (BHTC) an die taiwanesische AUO Corporation zu verkaufen. Dies wurde durch eine Vereinbarung zwischen den Unternehmen besiegelt, wobei der Gesamtkaufpreis auf einen Unternehmenswert von 600 Millionen Euro festgelegt wurde. Die abschließende Genehmigung durch kartellrechtliche Instanzen steht noch aus, ein Abschluss der Transaktion wird bis Mitte 2024 erwartet. Hintergrund des Verkaufs sind Gesprächen zwischen Mahle und Hella über die zukünftige Ausrichtung von BHTC. Entsprechende Diskussionen wurden durch die Übernahme Hellas durch Faurecia in Gang gesetzt, was eine Klausel im Joint Venture Agreement zur Neuausrichtung auslöste.