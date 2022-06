Ab dem 1. Juli übernimmt Paul Gao die neu geschaffene Funktion als Chief Strategy Officer von Mercedes-Benz. Zuletzt war Gao in Hongkong für das Beratungsunternehmen McKinsey als Senior Partner tätig. Durch fast 20 Jahre in diesem Unternehmen verfüge er im Bereich der Automobilindustrie über langjährige Erfahrung – sowohl in der Betreuung chinesischer Kunden als auch in der Zusammenarbeit mit globalen Klienten. Besonders Gaos Kenntnisse in den Bereichen Unternehmens- und Geschäftsbereichsstrategie sowie der Organisationsentwicklung und Produktstrategie mit Schwerpunkt Elektromobilität qualifizierten ihn für die Position, heißt es beim Autobauer.

Basierend auf diesem internationalen Profil soll er künftig alle Aspekte der Mercedes-Strategie steuern. Ein Schwerpunkt seiner Funktion ist die Integration der spezifischen Anforderungen und Einblicke asiatischer Schlüsselmärkte bei strategischen Geschäftsentscheidungen. Berichten wird Gao dabei direkt an den Vorstandsvorsitzenden Ola Källenius, der die Besetzung der Stelle wie folgt kommentiert: „Paul ist eine hervorragende Verstärkung für unser Team: ein anerkannter Stratege mit außergewöhnlichen analytischen Fähigkeiten, der bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat, dass er seine Ideen auch erfolgreich in die Tat umsetzen kann.“