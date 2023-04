Philipp von Hirschheydt wird Automotive-Chef bei Continental

Der neue Vertrag von Unternehmenschef Nikolai Setzer läuft nun bis März 2029. Gleichzeitig gibt Setzer die Verantwortung für den Unternehmensbereich Automotive an Philipp von Hirschheydt ab, um sich künftig auf seine CEO-Aufgaben konzentrieren zu können. Die Laufzeit des Mandats von Hirschheydt beträgt drei Jahre, seinen neuen Posten bekleidet der Manager bereits zum 1. Mai.

„Ich danke dem Aufsichtsrat für das entgegengebrachte Vertrauen. Und ich danke meinen Vorstandskolleginnen und -kollegen für die konstruktive und zielgerichtete Zusammenarbeit“, kommentiert Setzer seine Vertragsverlängerung. „Die vergangenen Jahre haben uns stark gefordert. Gemeinsam haben wir bewiesen, dass wir in Krisenzeiten resilient und für die Zukunft richtig aufgestellt sind.“ Über seinen Nachfolger an der Spitze des Automotive-Geschäfts sagte Setzer: „Neben seiner breiten Expertise in der Automobilindustrie zeichnet er sich insbesondere auch durch seine große internationale Erfahrung und enge Verbundenheit mit Continental aus.“