Ab Oktober diesen Jahres wird der aktuelle Geschäftsführer von Porsche Asia Pacific, Arthur Willmann, seinen Posten gegen eine neue Aufgabe innerhalb des Porsche-Vertriebs eintauschen. Die Position, die Willmann seit 2018 besetzt, wird dann an Hannes Ruoff (40) weitergegeben. Ruoff kommt aus der Porsche AG und war zuletzt Area Manager Asia Pacific and Australia in der Vertriebsregion Overseas and Emerging Markets.

„Wir sehen in Südostasien viele dynamische Märkte mit Wachstums- und Innovationspotential, in denen wir uns verstärkt engagieren wollen“, kommentiert Detlev von Platen, Vorstand für Vertrieb und Marketing bei Porsche. „Ich freue mich, dass wir mit Hannes Ruoff einen ausgewiesenen Kenner der Region als Geschäftsführer gewinnen konnten. Er wird die erfolgreich initiierten Projekte vorantreiben, unsere Markenpräsenz in Asien-Pazifik weiter ausbauen und zusätzlich für neue Impulse sorgen“.

Seine berufliche Laufbahn bei Porsche Asia Pacific hatte Ruoff 2009 als Training Manager im Bereich Sales und Marketing gestartet. Anschließend übernahm er die Funktion des Regional Sales Managers. Im Jahr 2015 wechselte der 40-Jährige in die Zentrale der Porsche AG und wurde Regional Marketing Manager. Seit 2020 agierte er als Area Manager Asia Pacific and Australia.