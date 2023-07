Das Joint Venture soll noch in diesem Jahr gegründet werden, sofern die erforderlichen Abschlussbedingungen erfüllt sind und die entsprechenden behördlichen Genehmigungen vorliegen. Die ersten Ladestationen sollen im Sommer 2024 in den USA und zu einem späteren Zeitpunkt auch in Kanada öffnen. Jeder Standort wird mit mehreren DC-Schnellladepunkten ausgestattet. Im Einklang mit den Nachhaltigkeitsstrategien der sieben Automobilhersteller beabsichtigt das Joint Venture, das Ladenetz zu 100 Prozent aus erneuerbaren Energien zu speisen. Die Stationen sollen zudem je nach Möglichkeit Überdachungen und Annehmlichkeiten wie Toiletten, Gastronomie und Einzelhandel in direkter Nähe oder demselben Gebäudekomplex bieten.