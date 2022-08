Gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden Holger Engelmann, Finanzvorstand Arne Kolfenbach und Technologievorstand Marcel Bartling bilden von Roy-Jiang und Mehlfeldt somit in Zukunft das fünfköpfige Vorstandsgremium. „Es ist nur konsequent, dass wir nicht nur in unserem Unternehmen die Transformation im Bereich Elektrifizierung vorantreiben, sondern auch in unserem Führungsteam mit angepassten Verantwortlichkeiten und einer stärkeren Fokussierung auf die veränderten Rahmenbedingungen einstellen“, erklärt Holger Engelmann, Vorstandsvorsitzender bei Webasto.