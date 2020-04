Jörg Grotendorst wird bei Rheinmetall zum Ende dieses Jahres die Nachfolge von Horst Binnig antreten, der Ende 2019 seine Karriere in dem Unternehmen beendet hat und in den Ruhestand gewechselt ist. „Mit Jörg Grotendorst gewinnen wir eine starke Führungskraft mit jahrelanger Erfahrung in der Automobilbranche und mit einer herausragenden technischen Expertise. Wir sind überzeugt, mit ihm die innovative Weiterentwicklung unseres heutigen Produktportfolios konsequent und eng an den Kundenbedürfnissen orientiert voranbringen zu können“, sagen Ulrich Grillo, Aufsichtsratsvorsitzender der Rheinmetall AG, und der Vorstandsvorsitzende Armin Papperger.

Jörg Grotendorst hat als Diplom-Ingenieur Elektrotechnik, Steuer- und Regelungstechnik seine berufliche Karriere mit Stationen bei DaimlerChrysler und Ford begonnen, wo er jeweils für die Entwicklung elektronischer Anwendungen im Chassis verantwortlich war. Nach seinem Wechsel zu Continental leitete er für den Autozulieferer unter anderem die Geschäftseinheit Hybrid & Electric Vehicle und war dort zuletzt in der Division Powertrain für die Strategie- und Technologieentwicklung zuständig. Nach einer weiteren Station bei Siemens als CEO der Geschäftseinheit Inside eCar trat er 2015 bei der ZF Friedrichshafen AG ein und leitet dort die 2016 neu geschaffene Elektromobilitätssparte mit ihren weltweit rund 10.000 Mitarbeitern und über 20 Standorten, davon drei in China.