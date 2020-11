Werdegang des neuen Conti-Chefs

Nikolai Setzer arbeitet bereits seit dem Abschluss seines Wirtschaftsingenieurstudiums im Jahr 1997 beim Zulieferer. In seiner bislang 23-jährigen Karriere im Unternehmen arbeitete er zunächst in verschiedenen Stationen in Entwicklung sowie Vertrieb und übernahm 2009 die Leitung des Pkw-Reifengeschäfts. Seit August 2009 gehört er zudem dem Vorstand der Continental AG an. Nachdem er 2011 die Verantwortung für den damals neu formierten Geschäftsbereich Tires übernahm, kam im Mai 2015 die Verantwortung für den Einkauf Konzern hinzu.

Im April 2019 wechselte Setzer in die Automotive Group von Continental. Dort übernahm er die neu geschaffene Position Sprecher des Automotive Boards und verantwortete damit die einheitliche Ausrichtung der Geschäftspolitik in diesem Bereich. Diese Funktion wird er beibehalten, die Anzahl der Vorstandsmitglieder wird sich ab dem 1. Dezember 2020 von neun auf acht verringern.