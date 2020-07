"Durch diese Nachfolgeregelung können wir unsere journalistische Unabhängigkeit und die hohe Qualität weiterhin garantieren - in unseren Magazinen, auf unseren Webseiten und während unserer Veranstaltungen. Ralf Bretting kennen Sie seit vielen Jahren als stellvertretenden Chefredakteur des automotive media networks und Pascal Nagel als professionellen Fachredakteur", erklärt Dirk Reusch, Verlagsleiter der Media-Manufaktur. "Beide sind ausgewiesene Experten auf Ihren Gebieten, werden die digitale Transformation in der Automobilindustrie begleiten, mit journalistischem Gespür über die wirklich relevanten Themen berichten und Vorständen, Geschäftsführern und CIOs in spannenden Interviews begegnen."

"Ich freue mich auf das neue Führungsteam in der Redaktion", so Reusch weiter. "Ich bin Hilmar Dunker für die spannende und erfolgreiche Zeit und das gemeinsam Erreichte sehr dankbar."