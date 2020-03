„Mit Beginn meines neuen Lebensjahrzehnts habe ich die persönliche Entscheidung getroffen, in den Ruhestand zu gehen. Ich danke allen Kolleginnen und Kollegen für die hervorragende Zusammenarbeit und die vielen besonderen Momente in über drei Jahrzehnten“, sagt Stefan Buchner, Vorstandsmitglied der Daimler Truck AG und Leiter Mercedes-Benz Lkw. Der 60-Jährige geht zum 30. September in den Ruhestand.

Martin Daum, Vorstandsvorsitzender der Daimler Truck AG: „Im Namen des Vorstands und Aufsichtsrats danke ich Stefan Buchner ganz herzlich für seine langjährigen Verdienste für unser Unternehmen. Stefan Buchner bleibt bis einschließlich der für Mercedes-Benz Lkw sehr wichtigen IAA an Board, sodass wir in Ruhe die bestmögliche Nachfolge-Entscheidung treffen und damit auch einen Generationswechsel im Vorstand der Daimler Truck AG einleiten können.“ Stefan Buchner habe als langjähriges Mitglied der Geschäftsleitung von Daimler Trucks einen wesentlichen Beitrag zur erfolgreichen Weiterentwicklung des Unternehmens geleistet, so Daum. "Dazu zählt die für den Wettbewerbsvorteil so wichtige Schaffung einer weltweiten Organisation für den Antriebsstrang unserer Lkw genauso wie wichtige strukturelle und strategische Veränderungen bei Mercedes-Benz Trucks."