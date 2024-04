Auch das Fahrwerk wurde komplett neu entwickelt. Die tief im Parterre eingebaute Batterie verhilft schon mal zu einer satten Straßenlage. Dem Team gelang eine Gewichtsverteilung von 48 Prozent vorne und 52 Prozent hinten, was den Macan in schnellen, kurvigen Passagen spürbar fahraktiv macht. Wer den Turbo wählt, erhält zudem noch die elektronisch geregelte Quersperre Torque Vectoring Plus an der Hinterachse. Erstmals gibt es für den Macan optional auch eine Hinterachslenkung mit einem maximalen Einschlagwinkel von fünf Grad. Auch sie trägt dazu bei, dass sich der Sport-SUV am Lenkrad deutlich kompakter anfühlt, als er ist. Zudem ermöglicht sie einen citytauglichen Wendekreis von 11,1 Metern.

Während der Macan 4 mit konventioneller Stahlfederung an den Start geht, fährt der Turbo mit Luftfederung und elektronisch geregelten Dämpfern vor. Zug- und Druckstufen passen sich automatisch an und bieten eine größere Spreizung zwischen Komfort und Dynamik. Was auffällt: Der Turbo geht spürbar straffer ans Werk, vor allem, wenn die neuen 22 Zoll-Räder montiert sind, reicht der Macan Stöße recht trocken durch. Dann ist auch deutlich mehr Bewegung im Auto als im Einstiegs-Macan, der sich in Sachen Komfort harmoniebedürftiger über die Straßen bewegt.

Wenn wir am Ende der Testfahrt denn unbedingt den Fehler im System suchen wollen, dann lässt sich dem neuen Macan ein gewisses Defizit an Emotionen ankreiden. Was wohl eher mit alten Denkstrukturen als mit dem Auto selbst zu tun hat. Es brummt und vibriert halt nichts, wer was auf die Ohren haben will, muss für 452 Euro den Electric Sport Sound bestellen. Ansonsten ist der Macan super leise, super stark, super schnell und dynamisch wie nie zuvor. Ein perfektes Sport-SUV der neuen Zeit. Die Kunden jedenfalls scheinen Porsche auf dem Weg in die elektrische Zukunft einiges zuzutrauen. Obwohl keiner von ihnen auch nur einen Meter mit dem neuen Macan gefahren ist, haben bereits über 10.000 den neuen Macan blind bestellt.