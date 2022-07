Die Fließbandmontage stößt aufgrund zahlreicher Derivate und Individualisierungen zunehmend an ihre Grenzen. Die Prozess- und Bauteilvarianz nimmt derart zu, dass ein starrer und sequenzieller Prozess diese Komplexität immer schwerer abbilden kann. In einem Pilotprojekt im Werk Ingolstadt erprobt Audi deshalb ein modulares Konzept in der Vormontage von Türinnenverkleidungen. Anschließend soll es in eine größere Vormontage integriert werden und dann zum Serieneinsatz kommen.

„Die modulare Montage ist eine unserer Antworten auf die zukünftigen Anforderungen an die Produktion“, so Gerd Walker, Audi-Vorstand für Produktion und Logistik. Das Team um Projektleiter Wolfgang Kern aus dem Production Lab von Audi testet in diesem Sinne eine taktungebundene Montage an Fertigungsinseln – das klassische Band ist passé. Das benötigte Material wird dabei nach dem Ware-zu-Person-Prinzip von Fahrerlosen Transportsystemen (FTS) an die Stationen gebracht.