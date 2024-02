Fiat baut elektrischen Ducato in Italien

Fiat produziert seinen weltweit erfolgreichen Ducato seit fast vier Jahrzehnten im Werk Sevel Sud im italienischen Val di Sangro. Unter Führung des Stellantis-Konzerns stellte Fiat seine Nutzfahrzeug-Produktion in den vergangenen zwei Jahren auf eine größere Flexibilität in Sachen Elektrifizierung um. Sevel in der Nähe von Pescara ist mit knapp 6.000 Arbeitskräften und einer Produktionsfläche von 300.000 Quadratmetern eine der größten Fabriken von leichten Nutzfahrzeugen. Von hier aus werden die verschiedenen Ducato-Modelle in mehr als 80 Länder exportiert – in knapp 40 Jahren waren es mehr als 3,5 Millionen Fahrzeuge. Ging es viele Jahre allein um die effizienten Commonrail-Diesel, so wird auch der Ducato zunehmend elektrisch.

Ford Transit geht in der Türkei vom Band

Ford offeriert den elektrischen Transit künftig in allen möglichen Variationen: Von 5,5 bis 6,7 Meter Länge, von gut 2,4 bis fast 2,8 Meter Höhe - als Kasten mit und ohne Fenster, mit Doppelkabine, als Kühlfahrzeug oder für eigene Aufbauten, von 7,2 bis 15,1 Kubikmeter Ladevolumen. Verschiedene Elektromotoren werden ebenso angeboten wie unterschiedliche Akkugrößen. Gefertigt wird der Transit im für zwei Milliarden Dollar umgebauten Werk Ford Otosan Gölcük im türkischen Kocaeli. Neben den Elektroversionen wird der Transit unverändert auch als Diesel sowie im Unterschied zur internationalen Konkurrenz ab Sommer auch als Plug-in-Hybride angeboten.