Laserlicht entscheidend für den Akku

Battery Packs sind anspruchsvolle High-End-Systeme, die maßgeblichen Einfluss auf den Erfolgskurs der in Fahrt gekommenen Elektromobilität haben. Die hohe Investitionsbereitschaft der großen Hersteller in den Neubau von Batteriefabriken – der Volkswagen-Konzern will eigenen Angaben zufolge bis 2030 rund 20 Milliarden Euro dafür ausgeben, BMW hat bisher 70 Millionen Euro in die E-Komponentenfertigung gesteckt – kurbelt bereits die Nachfrage nach passendem Fertigungsequipment an. Jedenfalls steigen die Umsätze bei Laserspezialist Trumpf. Im vor kurzem zu Ende gegangenen Geschäftsjahr hat das Hochtechnologieunternehmen mehr als 1.000 Laser für die Batteriefertigung verkauft. „Die E-Mobilität kommt jetzt weltweit richtig in Schwung“, freut sich Johannes Bührle, Leiter Mobilität bei Trumpf in Ditzingen.

Aus Sicht des schwäbischen Unternehmens ist der Laser das entscheidende Präzisionswerkzeug für mehr Produktivität und Prozesssicherheit in der Lithium-Ionen-Batteriefertigung. Das Paradepferd im Produkt-Portfolio der Ditzinger Automotive-Sparte ist derzeit ein gepulster Scheibenlaser mit so genannter grüner Wellenlänge. Das System arbeitet mit Pulsen im Millisekunden-Bereich und einer mittleren Leistung von 400 Watt. Während die häufig eingesetzten Hochleistungslaser im Infrarotbereich angesiedelt sind und zum präzisen Schweißen von Kupfer und Aluminium wegen hohem Anpassungsaufwand das Kostenbudget strapazieren, erzeugen grüne Lichtquellen mit 515 Nanometern Wellenlänge homogene Kupfernähte mit gleichbleibend hoher und gut reproduzierbarer Qualität.