Ziel der Unternehmen sei es, realitätsgetreue Digital Twins sowie die Zusammenführung softwaredefinierter KI-Systeme von Edge bis Cloud zu realisieren. In einem ersten Schritt verknüpfen die Partner dabei die Ökosysteme Siemens Xcelerator und Nvidia Omniverse.

Die Siemens-Plattform Xcelerator umfasst als zentrale Eckpfeiler ein kuratiertes Hardware-Portfolio für das Internet der Dinge, Software und digitale Angebote von Siemens und Drittanbietern sowie einen Marktplatz für Kunden, Partner und Entwickler. Mit dem Tool möchte das Industrieunternehmen damit beginnen, das gesamte Hard- und Software-Portfolio schrittweise modular zu gestalten und mit der Cloud zu verbinden. Bei Nvidia Omniverse handelt es sich um eine KI-fähige Virtual-World-Engine, die in Echtzeit originalgetreue digitale Zwillinge verspricht.

Ziel ist ein industrielles Metaverse

Durch die Partnerschaft soll es laut Siemens Industrieunternehmen jeglicher Größe möglich werden, digitale Zwillinge mit Leistungsdaten in Echtzeit einzusetzen, industrielle IoT-Lösungen zu entwickeln und Analyseerkenntnisse zu nutzen. „Fotorealistische und physikalisch gestützte digitale Zwillinge, eingebunden in das industrielle Metaversum, bieten enormes Potenzial, Volkswirtschaften und Industrien zu transformieren“, erklärt Roland Busch, Vorstandsvorsitzender der Siemens AG. „Es entsteht eine virtuelle Welt, in der Menschen interagieren und zusammenarbeiten, um reale Herausforderungen zu lösen. Durch die Partnerschaft mit Nvidia werden wir das industrielle Metaversum für Unternehmen jeglicher Größe zur Realität machen.“