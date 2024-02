Ein Verbrennungsmotor überquert in Europa auf seinem Weg zur Endmontage bis zu 15 Ländergrenzen und durchläuft dabei gut 100 Arbeitsschritte. Jeder beteiligte Lkw, der nicht rechtzeitig auf- oder abladen kann, bremst die Fertigung oder zwingt die Hersteller dazu, perspektivisch die Lagerhaltung auszuweiten. Abhilfe kann ein volldigitalisiertes Yard Management bringen: So lassen sich die Logistikprozesse zwischen der Ankunft eines Lkw am Werkstor und seiner Entladung an einer Rampe effizienter gestalten. „Oft ist zwar bekannt, an welchem Tag welche Fracht zu erwarten ist, aber wann genau, ist meist unklar, zumal es unterwegs durch Staus zu Verzögerungen kommen kann“, erläutert Matthias Wurst, Leiter Business Development Industrielogistik beim Aachener Optimierungsspezialisten Inform. Das hat einen Spagat zur Folge: Pförtner und Verlademeister müssen die jeweilige Lieferung rasch an eine freie Ladestelle auf dem Werksgelände vermitteln, zugleich müssen sie unproduktive Standzeiten möglichst vermeiden. „Mit Telefon und Excel-Tabelle fehlt jedoch häufig der Überblick, wo sich im Moment welcher Lkw mit welcher Fracht auf dem Werksgelände befindet“, so Wurst

Die OEMs sind in dieser Hinsicht unterschiedlich gut aufgestellt. Es gibt Hersteller, in denen alle oder die meisten Werke ein aktives Yard Management betreiben. Andere Hersteller oder einzelne Werke setzen noch stark auf Telefon und Excel-Tabellen. Bei den Zulieferern ist die Situation noch viel heterogener, was auch stark am Produkt liegt, das in einem Werk gefertigt wird. „Wer für seine Logistik nur eine Handvoll Lkw täglich braucht, für den lohnt sich eine Yard-Management-Software womöglich nicht“, sagt Wurst. „Aber bei großvolumigen Bauteilen, die entsprechend viele Lkw-Transporte erfordern, ändert sich die Situation rasch.“

Was muss Software für das Yard Management leisten?

In Inform-Manager Wursts Augen muss eine zeitgemäße Software für das Yard Management diverse Kriterien erfüllen: „Nötig ist ein Zeitfenstermanagement, das automatisch Slots vorschlägt, damit Spediteure über ein Webportal Lieferung oder Abholung buchen können. Hierzu sind auch Statusinformationen via GPS über den Verlauf der Lkw-Anfahrten nötig. Die Software muss zudem die Durchlaufreihenfolge – wer wartet wo, wer fährt direkt zur Ladestelle? – an die Gegebenheiten anpassen können, in Echtzeit.“ Eine App stelle schließlich allen Beteiligten der Liefer- und Produktionskette sämtliche relevanten Informationen zur Verfügung – mehrsprachig, um Verständigungsprobleme am Werkstor zu umgehen. 2020, also noch vor der Aufspaltung, hat Daimler zusammen mit der Daimler-Truck-Tochter Fleetboard Logistics Informs Software Syncrosupply für das Lkw-Werk in Wörth implementiert. Die verwendete App, die natürlich auf einem Smartphone läuft, integriert der OEM zusätzlich ins Multimedia-Cockpit des Lkw-Modells Actros.