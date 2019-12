Wie der größte britische Autohersteller mitteilt, wird er den Offroad-Spezialisten Bowler als neuen vierten Geschäftsbereich in seine Abteilung Special Vehicle Operations (SVO), der Abteilung für Fahrzeugveredlung und Individualisierung integrieren. Das 1985 gegründete Unternehmen Bowler gilt in Großbritannien als wichtiger Schrittmacher für die Entwicklung und Produktion von Offroad-Fahrzeugen für den Einsatz im Motorsport. Bowler und Land Rover vereinbarten bereits 2012 eine Markenpartnerschaft mit den Schwerpunkten Sponsoring, Marketing und Entwicklung.

Die Abteilung Special Vehicle Operations des OEM bietet mit ihren Aktivitäten, Entwicklungen und Produkten umfangreiche Möglichkeiten, Fahrzeuge der Marken Jaguar und Land Rover weiter zu individualisieren und zu veredeln. Bowler füge sich in dieses Portfolio als neuer Geschäftsbereich perfekt ein, heißt es von Seiten Jaguar Land Rovers. In der Abteilung SVO arbeiten Designer, Ingenieure und Techniker an der Weiterentwicklung und Optimierung der Leistungs- und Luxus-Attribute von Jaguar- und Land Rover-Modellen.