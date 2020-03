Vor dem Hintergrund des Bestrebens der Bundesregierung, eine Nationale Strategie Wasserstoff (NSW) vorzulegen, hat die Fraunhofer-Gesellschaft ihre eigenen wissenschaftlichen Positionen zur Wasserelektrolyse und Wasserstoffnutzung entwickelt. Diese habe man den an der Strategieentwicklung beteiligten Ministerien (BMBF, BMU, BMWi, BMVI, BMZ) sowie dem Kanzleramt zur Verfügung gestellt.

Grüner Wasserstoff und seine Syntheseprodukte werden demnach eine zentrale Rolle für die Treibhausgasneutralität aller energieverbrauchenden Sektoren, insbesondere Verkehr und Industrie, einnehmen. Die Fraunhofer-Institute (ISI, ISE, IMWS und IKTS) skizzieren in ihrem Positionspapier einen möglichen Pfad für die Einführung und Entwicklung der Wasserstoffwirtschaft in den verschiedenen Anwendungsfeldern. Wasserelektrolyse werde in Deutschland zu einer entscheidenden industriepolitischen Komponente, nicht nur für die Erzeugung des hierzulande benötigten Wasserstoffs, sondern auch als Flexibilitätsoption im deutschen Stromnetz und als Kerntechnologie für den internationalen Exportmarkt.