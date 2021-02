Das Problem bisheriger Ladekonzepte

Aktuell können Elektrofahrzeuge entweder über Wechselstrom (AC) oder Gleichstrom (DC) geladen werden. Beim Laden mit Wechselstrom reduziert die Wandlung in Gleichstrom im Fahrzeug die Ladeleistung und den Wirkungsgrad des Vorgangs. Beim Laden mit Gleichstrom ist die Ladeelektronik in den Ladesäulen verbaut, was zwar eine Steigerung der Leistung und des Wirkungsgrads ermöglicht, auf Seiten der Infrastruktur jedoch erhebliche Kosten verursacht. „Das Problem ist, dass sich beide Ladekonzepte entweder nur auf das Fahrzeug oder nur auf einen Teil der Infrastruktur konzentrieren, nicht aber die gesamte Energieflusskette betrachten“, so Nina Munzke, Gruppenleiterin am ETI.

Im Unterschied zu herkömmlichen Ladearten soll die netzseitige Leistungselektronik im 4,3-Millionen-Projekt teilweise zentralisiert, ein Pufferspeicher eingesetzt, Lastflüsse zentralisiert und die Energie in einem Gleichspannungsnetz verteilt werden. Dies würde laut den KIT-Experten zu Kosteneinsparungen, hoher Skalierbarkeit, Flexibilität des Anwendungsortes und einer hohen Effizienz führen.