Gleichzeitig setzt sich der Trend von Neuerungen „Made in China“ weiterhin fort. Die dortigen Marken erreichen mittlerweile 23 Prozent der globalen Innovationsstärke, mit BYD und Geely schaffen es zwei chinesische Hersteller in die Top-10 der erfindungsreichsten Unternehmen. Die Innovationsstärke der deutschen Autoindustrie sei besser als das gelegentlich in der Öffentlichkeit wahrgenommene Image, erklärt CAM-Direktor und Studienleiter Stefan Bratzel. „Allerdings setzen neue Akteure aus Kalifornien und China die etablierten Player aus Deutschland zunehmend unter Druck. Insbesondere in Kernfeldern wie der Elektromobilität oder bei der softwaretechnischen Vernetzung gibt es dringenden Aufholbedarf.“

