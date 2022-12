Die gesammelten Informationen über den Q 8 e-tron stehen auf gut 60 eng beschriebenen Seiten. Da ist vom neuen Hinterachsmotor die Rede, der nicht mit Strom versorgt wird, wenn kein Allradabtrieb benötigt wird und so Energie spart. Oder von der neu justierten Luftfederung, die den Spagat zwischen Komfort und Sportlichkeit meistert, von rund 40 Assistenzsystemen mit fünf Radarsensoren, ebenso vielen Kameras und deren zwölf Ultraschall-Ohren. Zusammen versorgen sie ein zentrales Steuergerät, das alle Informationen in Bruchteilen von Sekunden verarbeitet. Das Licht kommt zerlegt in 1,3 Millionen Pixel aus digitalen Matrix-Scheinwerfern. Die Technik wurde bisher vor allem in hochauflösenden Video-Beamern genutzt.

Der Chef im Ring ist der SQ 8 e-tron, der gleich drei Triebwerke mitbringt. Eines vorn mit 124 kW/169 PS und zwei im Heck mit je 98 kW/133 PS, die für je ein Hinterrad zuständig sind. Im sogenannten „Boost“-Modus bei durchgetretenem Gaspedal kommt das Trio auf 370 kW/504 PS. Später auf einer abgesperrten schnurgeraden Küstenstraße folgt der Beweis. Das 2,7-Tonnen-Schiff schießt aus dem Stand los und erreicht in 4,5 Sekunden die Marke von Tempo 100. Nur eine Sekunde länger als der Zweisitzer R 8 mit seinem Zehnzylinder-Benziner.