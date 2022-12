| von Ronja Schmiedchen Vorreiterrolle in der Elektrifizierung

Audi startet in Brüssel die Produktion des Q8 e-tron

Am Standort Brüssel ist der erste Audi Q8 e-tron vom Band gerollt. Das Werk in der belgischen Hauptstadt gilt als Vorbild für die nachhaltige Produktionsstrategie des OEMs und liefert in Bezug auf Mitarbeiterqualifizierung wertvolle Erkenntnisse.