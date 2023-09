Im Zuge des weiteren Hochlaufs der Elektromobilität will BMW bis 2026 rund 100 Millionen Euro in ein neues Batterie-Testzentrum in Wackersdorf investieren, welches in die bestehenden Gebäudestrukturen des Standorts integriert wird. Die ersten Teilumfänge für Hochvoltbatterien sollen bereits Mitte 2024 in den Regelbetrieb gehen. Ab dann werden auf einer Fläche von mehr als 8.000 Quadratmetern die Hochvoltbatterien und weitere Elektro-Antriebskomponenten für zukünftige Modelle des Autoherstellers bereits in einer sehr frühen Entwicklungsphase weit vor ihrem Produktionsstart auf Herz und Nieren getestet.

"Der BMW Group Standort Wackersdorf wird damit zu einem wichtigen Unterstützer der Transformation hin zur Elektromobilität“, bekräftigt Standortleiter Christoph Peters. „Neben der Auslandsversorgung für unsere Überseewerke, der Cockpitfertigung und ab 2024 der Türenfertigung für Rolls-Royce Modelle setzen wir damit in Wackersdorf künftig auf ein viertes Standbein.“ Die Investitionen in Höhe von rund 100 Millionen Euro fließen vor allem in komplexe Prüfstandtechnik und in die hierfür notwendige Ertüchtigung der bestehenden Gebäudeinfrastruktur. Dafür wird derzeit die in den 1980er Jahren errichtete Halle 80 auf dem Werksgelände in Bayern umgebaut. Aktuell laufen bereits die Rohbauarbeiten, unter anderem erhält das Gebäude eine neue Bodenplatte.