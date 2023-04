Hybrid-Antrieb bleibt für Nissan relevant

Das alles steht unter dem eben jenem Motto Ambition 2030, wofür allerdings noch eine Technik aus der "alten Welt" unverzichtbar ist. Der e-Power-Antrieb, der heute in den SUV-Modellen Qashqai oder X-Trail eingebaut ist, soll dank recht niedrigen Verbrauchswerten die CO2-Bilanz des Unternehmens verbessern. Der Trick dabei: Beim X-Trail mit Allradantrieb werden die Räder ausschließlich von Elektromotoren mit Kraft versorgt, die wiederum von einer recht kleinen 2,1 kWh-Batterie gespeist werden. Der Benzinmotor hat keine direkte Verbindung zu den Rädern, dient nur zum ständigen Aufladen der Batterie. Das sorgt vor allem im Stadtverkehr für vergleichsweise moderate Verbräuche (rund 6,5 Liter/100 km).

In drei Jahren sollen 98 Prozent alles Nissan-Zulassungen rein elektrisch oder mit e-Power-Hybrid angetrieben werden. Das alles soll schließlich dazu führen, dass das Unternehmen bis spätestens 2050 CO2-frei unterwegs ist. Ein kleiner Schritt dazu ist heute schon der Nissan Sakura. Das E-Auto wird nur in Japan verkauft wird, hat eine 20 kWh-Batterie an Bord und kommt damit gut 180 Kilometer weit. Es gehört zu der speziellen japanischen Autoklasse Kei-Cars, deren Länge maximal 3,40 Meter betragen darf. Und genauso kurz ist der Sakura.