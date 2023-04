Chinesische Autokäufer ticken anders

Die europäischen Marken merken derzeit schmerzhafter denn je, dass der chinesische Kunde anders funktioniert. Das hatten die Analysten seit Jahren vorhergesagt, doch gerade die Zentralen in Europa wollten möglichst viel der bekannten Geschäftsprozesse in China erhalten, um die Erträge zu sichern. Der chinesische Kunde ist anders, ist jünger und das Smart Device ist ihm noch wichtiger als vergleichbaren Kunden in Europa, den USA oder Japan. Ob ein Auto sechs, acht oder Zwölfzylinder hat, interessiert nicht einmal mehr am Rande, denn die Zukunft ist elektrisch. Dabei nimmt kaum ein Kunde mehr wahr, ob die erfahrenen Entwicklungsingenieure in Weissach, Wolfsburg, Garching oder Sindelfingen in hunderttausenden von Testkilometern die letzte Raffinesse ins Fahrwerk gebracht haben.

Mehr denn je geht es um Vernetzung und Bedienung. Kein Wunder, dass die Displays in den meisten Modellen gigantische Größen haben und auch Beifahrer und Fondinsassen eigene Bildschirme genießen. Bezahlt wird von unterwegs obligatorisch per App oder dem elektronischen Lebenselixier WeChat als chinesisches WhatsApp mit deutlich mehr Funktionen. BMW ist stolz auf sein neues Bediensystem OS9, dass „in seiner neuen Generation 70 Prozent chinesischen Content hat“, wie Entwicklungsvorstand Frank Weber unterstreicht. Beim bisherigen System waren es gerade einmal 30 Prozent. Der neue BMW-Slogan: „What works in China – works all over the World“. Den Slogan gab es früher auch schon einmal europäischer.